Біля Львова горять торфовища

Біля Львова з боку Білогорщі горять торфовища

Про це повідомляють у спільноті Варта-1 у Фейсбук. Фото пожежі викладають користувачі у соцмережах.

Зазначимо, що на Львівщині, за спалювання сухої трави до адміністративної відповідальності притягнута 91 особа. Загальна сума штрафів, яку сплатять порушники – 15351 гривень.

Порушення зафіксовані в 10 районах області: в Пустомитівському – 4 випадки, Яворівському – 4 випадки, Городоцькому – 2 випадки, Кам’янка -Бузькому – 2 випадки, Жовківському, Золочівському, Миколаївському, Самбірському, Старосамбірському та Турківському – по 1 випадку.

Наголошуємо, самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків призводить до масштабних пожеж. Аби запобігти лиху працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області, громадські інспектори з охорони довкілля продовжують контроль за дотриманням природоохоронного законодавства мешканцями області.

Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації вкотре закликає мешканців області не допускати самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків і пам’ятати про нищівну шкоду, яка завдається природі внаслідок пожеж в екосистемах!