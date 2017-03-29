100-річчя театру ім. Марії Заньковецької відзначать культурно-мистецькими акціями

Цьогоріч відзначатимемо 100 років з дня заснування Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, генеральний директор театру Андрій Мацяк та журналісти обговорили підготовку та реалізацію заходів до святкування.

Прес-конференція відбулася сьогодні, 29 березня, у приміщенні театру.

Зазначимо, що з обласного бюджету уже скеровано 600 тис. грн для закупівлі крісел у глядацьку залу Великої сцени театру.

«Ми на крайній сесії затвердили Комплексну програму розвитку культури на Львівщині, в межах якої якраз і закуплять крісла у глядацьку залу. Окрім цього, можемо звітувати про проміжні результати у грантовій програмі, яка фінансується Європейським Союзом «Польща-Білорусь-Україна» – це транскордонні проекти. Власне наш театр імені Марії Заньковецької разом з театром Юліуша Остерви (Люблін) отримав високий бал у І-му турі, відтак, пройшов у ІІ-й тур. Сума гранту становить 700 тис євро для завершення ремонтних робіт та закупівлі необхідного обладнання у театр», – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Також уже найближчим часом запрацює система онлайн-продажу квитків у театр.

Офіційне святкування 100-ліття з дня заснування театру ім. Марії Заньковецької відбудеться у жовтні. З цієї нагоди готується міжнародна культурно-мистецька акція за участі Національного академічного українського драматичного театру ім. І Франка (Україна), Польського театру Народового, Національного академічного театру ім. Янки Купали (Білорусь) та Литовського національного драматично театру (вистава «Борис Годунов» у постановці Еймунтаса Някрошуса).