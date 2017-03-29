1 квітня стартує Урядова програма «Доступні ліки», у межах якої пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

Пріоритетність надали лікуванню саме цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності серед населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні, інформує прес-служба ЛОДА.

Для того, щоб отримати ліки пацієнту необхідно прийти до лікаря та одержати правильно виписаний рецепт, завітати до аптеки з позначкою «Доступні ліки» та отримати потрібні препарати безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом. Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

Аптеки-учасники можна розпізнати за відповідною позначкою.

У разі,коли потрібних ліків в аптеці немає, пацієнт може зачекати, поки вони надійдуть або звернутися в іншу аптеку чи обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Лікар має виписати пацієнту рецепт на лікарський засіб. Для ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви (МНН) діючої речовини ліків.

В аптеці пацієнт може вибрати – отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно, або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму.

Зазначимо, що на реалізацію програми на 2017 рік Уряд виділив 500 млн гривень.

Детальну інформацію можна отримати тут.