“Золоту дзиґу” за внесок в українське кіно отримає Лариса Кадочникова

Визначено лауреата Національної Кінопремії у номінації “За внесок в українське кіно”

20 квітня під час урочистої церемонії вручення почесну статуетку “Золота Дзиґа” отримає українська актриса театру та кіно, народна артистка України Лариса Кадочникова.

Про це йдеться на офіційному сайті Української кіноакадемії.

Лауреата у цій номінації визначають члени Національної спілки кінематографістів України.

Лариса Кадочникова – актриса театру та кіно, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка. У творчому портфоліо Кадочникової десятки ролей у кіно та театрі, зокрема, головна роль у культовому фільмі Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”. Серед кінематографічних робіт Лариси Кадочникової участь у таких стрічках, як “Криниця для спраглих” (реж. Юрій Іллєнко, 1965), “Вечір на Івана Купала” (реж. Юрій Іллєнко, 1968), “Комісари” (реж. Микола Мащенко, 1969), “Білий птах з чорною ознакою” (Юрій Іллєнко, 1971), «Чорна курка, або Підземні жителі» (реж. Віктор Гресь, 1980), «Історія одного кохання» (реж. Артур Войтецький, 1981) та багатьох інших. Разом з Дмитром Томашпольським зняла стрічку-експеримент “Лариса Кадочникова. Автопортрет”.

З 1961 до 1964 року Кадочникова була актрисою Московського театру “Современник”, а від 1964-го грає на сцені Київського театру російської драми імені Лесі Українки.

Актриса нагороджена Орденом “За заслуги” I, II, III ступеню за вагомий внесок у культурний розвиток держави. У 2010 році Лариса Кадочникова отримала Всеукраїнську Премію “Жінка ІІІ тисячоліття” в номінації “Знакова постать”.