З квітня між Києвом та Львовом з’являться додаткові авіарейси

З 10 квітня авіакомпанія “Мотор Січ” збільшить число польотів між Києвом і Львовом з чотирьох до шести рейсів в тиждень. Рейси з Києва виконуватимуться з понеділка по п’ятницю о 10:00, в суботу – о 11:00.

Польоти зі Львова – з понеділка по п’ятницю о 17:50 та в неділю о 18:00.

Таким чином, жителі Києва зможуть здійснювати одноденні поїздки в робочі дні або літати до Львова на вихідні. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин. На лінії заявлений літак Ан-140, разом з тим “Мотор Січ” періодично ставить на маршрут Київ-Львів – Ан-24.

Зазначимо, що зараз прямі рейси між Києвом і Львовом виконують дві авіакомпанії – “Мотор Січ” з аеропорту Жуляни і МАУ з Борисполя.