З 1 квітня в Україні буде тепло – Укргідрометцентр

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що з 1 квітня в Україні буде тепло і сухо

З 1 квітня на всій території України буде 15-20 градусів тепла, погода буде переважно сухою та сонячною, інформує прес-служба гідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра, 29 березня, в Україні опадів не буде, лише у західних областях ввечері дощі, місцями грози.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів, у західних областях, на Одещині та Миколаївщині 14-19 градусів тепла.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 30 березня в Україні вдень очікується 5-7 градусів тепла, а 31 березня – 7-9.