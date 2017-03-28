Великодній ярмарок-2017 у Львові діятиме з 7 квітня до 8 травня

У будні ярмарок працюватиме з 10.00 до 22.00 год, у вихідні та святкові дні – з 10.00 до 23.00 год, інформує прес-служба ЛМР.

Традиційно, на ярмарку постійно працюватиме торгова галерея із різноманітними подарунками та сувенірами, а також гастрономічний сектор із стравами галицької кухні у оновленому форматі.

На площі перед театром опери та балету з 14 до 23 квітня працюватиме Великодня майстерня – щодня, з 12.00 до 19.00 год. Для гостей організовуватимуть майстер-класи із гончарства та ліпнини, ковальства, писанкарства, іконопису, різьблення свічок, лозоплетіння, виготовлення ляльок-мотанок чи інсталяцій зі скла.

«Власне на Великдень, 16 квітня, ми підготували культурні заходи для львів’ян та гостей міста. О 12.00 год. відбудеться театралізована реконструкція великоднього сніданку, під час якої господиня столу Тетяна Пилипець пригощатиме гостей великодною паскою. З 13.00 год. розпочнеться флеш-моб «Гаївка із Софією Фединою», а з 15.00 год. відбуватиметься Фестиваль гаївок – великодні співанки звучатимуть у виконання львівських колективів», – зазначає арт-директор компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх.

Неодмінний атрибут Великоднього ярмарку – це квіткові інсталяції та живий куток, а окрасою ярмарку є квіткова писанка, яка з року в рік розквітає по-новому. Приємною несподіванкою для гостей ярмарку також стане інтерактивна арт-інсталяція, виготовлена із матеріалів, які зазвичай викидаються.

«За задумом, це буде велика інтерактивна гра навколо несподіваного чуда. Весняні кольори і абсолютно несподівані матеріали, в яких буде втілена ця «забавка», дозволить гостям ярмарку відчути себе її творцем. Більше того, за участь у такій грі і проявлену оригінальність, можна буде отримати спеціальний подарунок від організаторів – компанії «Львівські ярмарки», – розповідає автор інсталяції, митець Іван Жогло.

Загалом у рамках Великоднього ярмарку учасники та компанія «Львівські ярмарки» долучаються до руху Zero Waste. На території торгової алеї будуть встановлені контейнери для всіх типів вторинної сировини, а також працюватиме Zero Waste станція для збору батарейок, лампочок та кришечок.

Великодній ярмарок також долучається до проекту «Весна у віршах». На алеях ярмарку звучатимуть вірші українських поетів, начитані відомими львів’янами, а під час вихідних проводитимуть літературні вечори та читання казок.