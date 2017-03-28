«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» має 5,2% підтримки і долає прохідний бар’єр на можливих парламентських виборах!

На кінець лютого поточного року лише 40% мешканців України визначилися зі своїми політичними вподобаннями. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Центром з інформаційних проблем територій НАН.



Науковці математично змоделювали рейтинги політичних сил з урахуванням можливого перерозподілу голосів виборців, які не визначилися, і «протестного» електорату у разі явки 60%.

Зокрема, у висновку дослідження сказано, що «в разі, якби вибори до Верховної Ради України відбулися наприкінці лютого 2017 року, та враховуючи потенційні тенденції перерозподілу голосів виборців, що не визначилися, до парламенту могли б потрапити сім політичних сил: ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка, БПП «Солідарність», «Самопоміч», Опозиційний блок, Аграрна партія, альянс ВО «Свободи», «Національного корпусу» та «Правого сектору». На грані проходження опинилися б: партія «За життя», «Укроп» та «Рух Нових Сил» Міхеіла Саакашвілі.

Станом на кінець лютого визначилися лише 40% виборців, а на парламентські вибори зазвичай приходить більше 60%, – пояснює директор Центру з інформаційних проблем територій НАН України Петро Жук. За його словами, уже зараз можна змоделювати можливий перерозподіл голосів виборців.

«Основна частина «невизначених» і «протестних» виборців (тих, які не підтримують жодну партію) на вибори не йде. Ті ж, що приходять, визначаються безпосередньо перед виборами. «Невизначені», які прийшли на вибори, схильні проголосувати за одну з лідируючих політичних партій, які мають авторитет у їхньому регіоні. «Протестні» ж більше схильні голосувати за нові і маловідомі партії.

При цьому на основі схеми, запропонованої науковцями, можна математично змоделювати рейтинги політичних сил станом на кінець лютого 2017 року з врахуванням можливого перерозподілу голосів «невизначених» і «протестних» виборців при явці 60 %.

ВО «Батьківщина» – 17,2

Радикальна партія Олега Ляшка – 16,0

Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 10,8

«Самопоміч» – 10,7

Опозиційний блок – 9,5

Аграрна партія – 5,8

ВО «Свобода» – 5,5

Українське об’єднання патріотів «Укроп» – 5,2

Партія «За життя» – 5,2

«Рух Нових Сил» Міхеіла Саакашвілі – 4,0

«Громадянська позиція» – 2,3

«Народний фронт» – 2,0

«Наш край» – 0,7

Партія «Відродження» – 0,5

Інші – 3,9

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1846316-do-parlamentu-mojut-potrapiti-7-politichnih-partiy-doslidjennya.html