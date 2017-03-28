У Ратуші відбудеться семінар зі створення ОСББ

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР продовжує курс навчальних семінарів для ініціативних мешканців, які у своїх будинках планують створити ОСББ, та голів правлінь зареєстрованих ОСББ.

На семінарі порушуватимуть питання створення організаційних, правових, фінансово економічних та технічних аспектів діяльності ОСББ. Захід організовує відділ супроводу ОСББ департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради за участю провідних експертів з технічних, юридичних та бухгалтерських питань. Під час семінару розглянуть аспекти: створення ОСББ, передачі будинку в управління об’єднання, технічного огляду будинку при взятті його в управління ОСББ, питання трудового законодавства, питання бухгалтерського обліку.

Організатори запрошують всіх охочих львів’ян відвідати захід. З питаннями щодо участі звертатись телефоном: 297-59-95, 297-59-32.

Семінар розпочнеться 29 березня, о 14.15, у великій сесійній залі (каб. 202).