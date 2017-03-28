У Львові відбудеться загальноміська молитва за визволення України

У неділю, 2 квітня, о 15.00 год. біля фігури Божої Матері, що на проспекті Свободи, відбудеться загальноміська екуменічна молитва за визволення України.
Цю ініціативу прийняли на засіданні Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій. Такі міжконфесійні спільні молитви відбудуться не тільки у Львові та Києві (Софійський майдан), але й по всій Україні (в обласних центрах) та діаспорі, інформує прес-служба ЛМР.
«Ця екуменічна молитва – це ще одне невичерпне джерело духовного єднання нас як християн, особливо в часі Великого посту. Будемо просити Господньої ласки та миру, насамперед у наших серцях. Бо тільки так зможемо спільно досягнути миру в нашому місті та державі. Вірю, що, звернувшись до Господа єдиним серцем та єдиними устами, отримаємо наснагу витримати усі випробування із гідністю, щоб радісно зустріти воскреслого Христа», – зазначив о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.
«Участь в цьому молебні візьмуть представники всіх конфесій міста і області. Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир!», – наголосив Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).