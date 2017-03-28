У Львові відбудеться загальноміська молитва за визволення України

Цю ініціативу прийняли на засіданні Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій. Такі міжконфесійні спільні молитви відбудуться не тільки у Львові та Києві (Софійський майдан), але й по всій Україні (в обласних центрах) та діаспорі, інформує прес-служба ЛМР.

«Ця екуменічна молитва – це ще одне невичерпне джерело духовного єднання нас як християн, особливо в часі Великого посту. Будемо просити Господньої ласки та миру, насамперед у наших серцях. Бо тільки так зможемо спільно досягнути миру в нашому місті та державі. Вірю, що, звернувшись до Господа єдиним серцем та єдиними устами, отримаємо наснагу витримати усі випробування із гідністю, щоб радісно зустріти воскреслого Христа», – зазначив о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.

«Участь в цьому молебні візьмуть представники всіх конфесій міста і області. Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир!», – наголосив Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).