У Львові триває тиждень фінансової освіти 

У понеділок, 27 березня, у Львівському інституті УБС стартував тиждень фінансової освіти в рамках проведення Global Money Week, метою якого є привернення уваги суспільства, особливо молоді, до важливості фінансової грамотності, що є запорукою досягнення успіху.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Упродовж тижня в інституті будуть відбуватися різноманітні заходи: семінари, майстер-класи, конкурси, тренінги, участь у яких візьмуть студенти, школярі, викладачі, банкіри та фінансисти.

Сьогодні у Львівському інституті УБС усі охочі візьмуть участь у тренінгу «Як стати фінансово незалежним», який проведуть тренер з фінансового успіху, випускниця Львівського інституту УБС Олександра Грудзевич та Ярослав Грудзевич та пройде брейн-ринг на тему: «Управління людськими ресурсами у світлі глобалізаційних процесів в економіці» серед студентів п’ятого курсу ЛІ УБС. За словами доцента менеджменту та соціальних наук Ольги Завидівської, тематика тижня розвитку фінансової освіти Global Money Week 2017 звучатиме також в рамках проведення 30-31 березня XVІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» .

Також, учні Львівської гімназії міжнародних відносин імені В. Стуса, НВК «ШЕЛ», Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи № 3 зможуть відвідати уроки фінансової грамотності за участю заступника керівника відділення «ЕЛЕГІЯ» ПАТ КБ «Приватбанк» Володимира Романиці.

У рамках Global Money Week відбудеться конкурс малюнків «Обличчя гривні» серед учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова, конкурс скарбничок, селфі та відео-конкурс для всіх охочих.

Детальніше на сторінці навчальної ініціативи Global Money Week:

https://www.facebook.com/GlobalMoneyWeek/