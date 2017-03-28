У Львові під час одержання хабара затримано працівника прокуратури

Відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор Львівської місцевої прокуратури № 1, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 20.03.2017 перебуваючи в своєму робочому кабінеті вимагав від обвинуваченої 12 тис грн за сприяння в призначенні їй судом мінімальної міри покарання за ч. 1 ст. 185 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Слідчим Генеральної інспекції ГПУ спільно із співробітниками Служби безпеки України у Львівській області 27.03.2017 прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 після одержання неправомірної вигоди затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває, інформує управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.