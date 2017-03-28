У Львові на залізничному вокзалі виявили зловмисника з наркотиками

Як згодом з’ясували правоохоронці, чоловіка вже понад тиждень розшукує тернопільська поліція.

На Головному залізничному вокзалі Львова до поліцейських звернувся громадянин, який повідомив, що невідома особа запропонувала йому придбати наркотики.

Під час перевірки правоохоронці встановили особу зловмисника – 24-річного жителя Закарпатської області. При поверхневому огляді у нього було виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження. Пізніше з’ясувалося, що чоловік з 16 березня розшукується Тернопільським відділом поліції.

Вилучена речовина скерована на експертне дослідження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.