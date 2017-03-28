Семеро дітей-сиріт отримали ордери на квартири у Львові

Семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали ордери від однокімнатних квартир. Для чотирьох дітей квартири придбало місто спільно з областю у Дублянах. Ще для трьох дітей квартири (дві у Дублянах і одну у Львові) придбало місто спільно з опікунами.

Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий урочисто вручив дітям ключі та ордери на помешкання, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Дякуючи єдності всіх людей доброї волі, ми сьогодні маємо дуже приємну мить – ми можемо вручити ордери на квартири, бо ви ці квартири потребуєте, і будете мати вже свою домівку, будете мати можливість планувати свій завтрашній день. Це, звичайно, є невелика лепта, але вона йде від чистого серця. Тут чітка позиція виконавчого комітету, всіх депутатів міської ради: ми разом одною командою, щоб допомогти вам», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

В рамках регіональної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки (співфінансування області та міста), придбано 4 однокімнатні квартири у м. Дубляни на вул. Шевченка. Усі квартири загальною площею по 41,1 кв.м. В рамках міської Програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016 – 2025 роки, прийнятій ухвалою ЛМР від 14.07.2016 (співфінансування міста та опікунів), придбано 3 однокімнатні квартири, з них 2 у м. Дубляни і 1 у м. Львові.

Загальна сума витрат становить 4 489 439 грн., (в тому числі обласних коштів – 600 000 грн., міських – 3 293 504 грн., двох опікунів для трьох дітей – 595 935 грн.).

Як зазначив начальник відділу «Служба у справах дітей» Ростислав Тимків, загалом у Львові налічується близько 190 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на позачергове отримання житла.

Торік, відповідно до «Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа на період 2014 – 2020 років», відремонтовано 14 квартир для дітей на загальну суму 509 309 грн.