Роботи львівських фотографів назвали найкращими на престижному Jazz World Photo 2017

Львівських фотографів Олега Панова і Сергія Горобця визнали найкращими на міжнародному конкурсі Jazz World Photo 2017.

З понад 200 учасників з 31 країни світу кращими визнали львів’ян. Олег Панов і Сергій Горобець завоювали перше і друге місця. Третє місце дісталося італійцю Андреа Ротілі. Вручення нагород відбулося 25 березня в рамках фестивалю Jazzinec у чеському місті Трутнов, повідомляє cultprostir.ua.

Перемогу Олегу Панову, який бере участь в цьому конкурсі уже втретє, принесла світлина американського барабанщика Френка Паркера, зроблений під час концерту у Львові в серпні 2016-го.

Володар другого місця Сергій Горобець представив фотографію французького джазового піаніста Грегорі Прівата.

Андреа Ротілі, чиї роботи щорічно відзначають на конкурсі Jazz World Photo, презентував знімок італійського піаніста Стефано Боллані.