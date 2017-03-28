ПАТ «Львівгаз» завершив 2016 рік зі збитком майже 100 млн. грн.

ПАТ «Львівгаз» 27 квітня провело чергові збори акціонерів.

На них були присутні акціонери, які володіють 99,85% голосуючих акції. Під час засідання вони затвердили фінансову звітність підприємства за минулий рік. У 2016 році, через складні економічні умови в газовій сфері, чистий збиток компанії сягнув майже 100 млн. грн.

Незважаючи на складну фінансову ситуацію впродовж 2016 року ПАТ «Львівгаз» здійснило комплекс заходів для покращення якості обслуговування споживачів та виконало усі зобов’язання щодо підвищення безпеки транспортування газу розподільними мережами. Для цього, в минулому році, компанія інвестувала у модернізацію газотранспортної системи понад 27 млн. грн. За ці кошти фахівці підприємства замінили майже 50 км. аварійних газопроводів та ще понад 17 км. мереж реконструювали і капітально відремонтували.

«Основні наші зусилля в були спрямовані на покращення якості обслуговування клієнтів. Так, в минулому році, у різних районах області, ми відкрили одразу два сучасних Центри обслуговування клієнтів. Там втілені абсолютно нові стандарти та підходи в обслуговуванні споживачів. Окрім того, нам вдалося повністю виконати взяті на себе зобов’язання щодо забезпечення безперебійної доставки блакитного палива нашим клієнтам», – розповів голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

Розглянувши результати фінансової діяльності підприємства за 2016 рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства і напрямки розвитку компанії на 2017 рік. У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії на зборах акціонерів також було обрано новий склад цих органів.

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів основними акціонерами ПАТ “Львівгаз” є: ПАТ НАК “Нафтогаз України” – 25%; Матерон Лімітед (Materon Limited) – 22,85%; ПрАТ “Газтек” – 24,96%.