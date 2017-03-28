Найбільше безробітних є серед львів’янок 30-34 років з вищою освітою

Фахівці Львівського обласного центру зайнятості склали портрет сучасного безробітного

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Львівського обласного центру зайнятості проаналізував статистичні дані, якими володіє служба зайнятості, стосовно безробітних Львівщини. Отож, фахівці склали портрет сучасного безробітного.

Статистика говорить, що по допомогу у працевлаштуванні частіше звертаються жінки, аніж чоловіки – 54% проти 46%, віком 30-34 роки. Їхня кількість сягає 2,9 тис. осіб або 15,7%. За професійним ознаками, найбільшу частку серед безробітних складали: законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери (19,0%). Майже третина (33,3%) клієнтів обласної служби зайнятості мають повну вищу освіту, майже стільки ж (32%) завершили професійно-технічні навчальні заклади.

Причиною втрати роботи для більшості є звільнення за згодою сторін – 42,9%. Серед зареєстрованих безробітних в області переважають мешканці міських поселень, їхня частка у складі пропозиції робочої сили становить 59%. Найбільша кількість тих, хто тимчасово не працює, зареєстрована у Львівському міському центрі зайнятості.

Отож, підсумовуючи дані, отримуємо портер типового безробітного Львівщини – це львів’янка віком 30-34 роки, з повною вищою або ж професійно-технічною освітою, що була звільнена з останнього місця роботи за згодою сторін. Ймовірно, її не влаштовував рівень оплати праці, чи відсутність умов для побудови професійної кар’єри. У минулому вона займала керівні посади, можливо, навіть, у державних структурах. Відтак, надалі вона шукатиме роботу, яка б була схожа на попередню, але з більшими перспективами та фінансовою винагородою.