Нацкомісія схвалила проекти тарифів на водопостачання та водовідведення для ЛМКП «Львівводоканал»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 22 березня провела тематичне відкрите засідання за участю представників органів місцевого самоврядування, на якому схвалила проекти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для 24 ліцензіатів НКРЕКП, зокрема для ЛМКП «Львівводоканал».

«Перегляд тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для водоканалів України зумовлені передусім зміною обсягів реалізації, зростанням витрат на оплату електроенергії, витрат на оплату праці, зростанням цін на матеріали, збільшенням ставок податків та зборів, інформує прес-служба ЛМР.

Відповідно до запропонованого проекту мешканці і абоненти міста Львова будуть сплачувати на 26% більше за послуги, які надає наше підприємство. Вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків буде становити 13 гривень і 37 копійок – це разом за водопостачання і водовідведення з врахуванням ПДВ. А для абонентів приватного сектору тариф становитиме 11 гривень, 77 копійки», – зазначають у планово-економічному відділі ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадаємо, обов’язок встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, належить виключно до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як державного регулятора тарифної політики на комунальні послуги.