На Львівщині завершують опалювальний сезон

У зв’язку зі значним потеплінням, а також з метою економії природного газу сьогодні, 28 березня, підписано розпорядження голови Львівської облдержадміністрації про завершення опалювального сезону.

Варто зазначити, що опалювальний сезон зазвичай триває до 15 квітня.

Нагадаємо, що рішення про закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з середньодобової температури зовнішнього повітря. Температура повітря повинна бути не менше +8 °С протягом трьох діб.