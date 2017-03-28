На Львівщині відбудеться турнір з техніки водного туризму 

Цими вихідними, 1-2 квітня, на річці Прут, що в місті Яремче, відбудуться змагання з техніки водного туризму. Змагання проводять з метою розвитку спортивного туризму в Україні, популяризації спортивних традицій серед спортсменів та аматорів річкових подорожей. Водночас організатори мають на меті відновлення проведення змагань на ріках з елементами перешкод найвищої категорії складності. Організатори турніру Львівський Турклуб «Манівці».

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Головні завдання змагань – пропаганда та популяризація спортивного туризму серед населення; перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів.

Сплав відбуватиметься на каяках, байдарках, катамаранах двійках і четвірках, інших плавзасобах.

Дистанції: «Слалом», «Рятувальні роботи», «Водоспад».

Усі деталі та реєстрація на сайті: manivci.org. Учасники повинні мати з собою документ, що засвідчує особу з вказаною датою народження (або його копію), медичну довідку, видану відповідним медичним закладом, що підтверджує відсутність протипоказів для занять спортом, та страховий поліс від нещасних випадків. Підтвердження спортивної кваліфікації не є обов’язковим і може вимагатись ГСК при виникненні сумнівів щодо технічної спроможності безпечно проходити дистанцію.