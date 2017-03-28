Львівські прикордонники виявили майже 1 000 пачок цигарок в паливних баках

Протягом доби у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники Львівського загону у двох випадках запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів.

Їх, до Республіки Польща намагалися вивезти громадяни України. Цигарки чоловіки ховали в паливних баках своїх авто “КІА “. Усього було виявлено майже 1 000 пачок цигарок марок «Ліфа», «Комлімент» без акцизних марок.

Цигарки та автомобілі передані працівникам митної служби.

Протягом 2016 року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено більш ніж 6,5 мільйони шт.цигарок, інформує Львівський прикордонний загін.