Львів’ян запрошують до участі у сміттєвому експерименті

З 3 по 10 квітня Zero Wastе та Інститут міста запрошують мешканців та гостей Львова до участі в соціальному експерименті та закликають спробувати прожити тиждень створюючи мінімум сміття.

Понад 90% сміттєвого кошика – це ресурси, викинуті марно. Упродовж тижневого експерименту мешканці зможуть знайти відповіді на питання та зрозуміти, яким стане місто, якщо 280 кг сміття на особу на рік перетворяться на 28 кг. Які особисті практики та способи співжиття львів’ян можуть створити культуру Zero Waste у місті та від кого цього корисно повчитись.

Експеримент є грою з моментами імпровізації. Учасникам пропонуються щоденні виклики та поради, але вони самі вибирають, що саме робити та мають безліч можливостей для власної творчості, обміну досвідом та співпраці. За тиждень вони вивчать одноразовий світ свого життя, випробують власний набір для побуту від Zero Waste, дізнаються як ефективно сортувати вторинну сировину та розумно використовувати залишки їжі, а також пізнають можливості творчого перетворення старих речей.

У рамках експерименту буде ZW пікнік, показ фільму, майстер-класи з апсайклінгу та сюрпризи. А головне – доступ до кращого світового та місцевого досвіду життя згідно з принципами Zero Waste.

Експеримент буде відбуватись у форматі Facebook-події та живих зустрічей. Реєстрація відкрита для всіх мешканців та гостей міста, які прагнуть перетворити сміття у джерело творчих рішень.

Організаторами є Інститут міста, ініціатива Zero Waste Lviv, Львівська міська рада та партнери Холдинг емоцій «!FEST», За ЕКОрозвиток, Пермакультура в Україні, IHUB Lviv, Перша Львівська Медіатека, Львівський Клуб Органічного Землеробства і Пермакультури, Українська молодіжна кліматична асоціація, Бібліотека на Мулярській, Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр та медіа-партнер Radio SKOVORODA.

Публічна презентація відбудеться 30 березня, о 18.00, у IHUB Lviv Lviv за адресою вул. Замкнена, 9

Щоб взяти участь у соціальному експерименті, слід зареєструватись: https://goo.gl/t0IeRk