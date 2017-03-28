Державний львівський природознавчий музей на межі закриття

Працівники Державного природознавчого музею НАН України, що знаходиться у центрі Львова, “б’ють в набат”. Через критичну ситуацію із фінансуванням, музей перебуває на межі закриття.

Суть проблеми вони описали у відкритому листі.

“Дорогі друзі, наш Музей опинився цього року в катастрофічній ситуації – фінансування, яке ми отримали від Президії Національної академії наук України в половину менше від мінімально необхідного (під цим ми розуміємо зарплату, оплату комунальних послуг та охорони, решта – ми вже давно звикли шукати самі), – йдеться у листі. – Зменшення фінансування тривало впродовж останніх 5 років – у 2013 році ми отримали 70 % коштів від запланованих мінімально необхідних, а в 2017 році – лише 55 %. Ані про наукові відрядження, ані про закупівлю необхідного обладнання та реактивів, створення виставок та освітніх програм немає навіть мови.

Ми розуміли складне економічне становище у країні, та попри це розуміли важливість музею як установи з унікальними колекціями та неймовірно багатою історією для суспільства і продовжували працювати із повною віддачею навіть в таких складних умовах, шукаючи додаткові кошти на виставки, експозицію та освітні акції.

Та цього року, наше зменшене на половину фінансування означає одне – півроку Музей не має можливості здійснювати оплату праці, комунальних послуг, послуг охорони……ми просто маємо закритись.

“Ми робимо знання доступними!” – так звучить гасло нашого Музею. Прикро, що ми не зможемо виконати своїх зобов’язань перед Вами ні щодо нової експозиції, ні щодо нових освітніх програм.

Нижче Ви можете знайти відкритий лист, який ми скерували до керівництва Національної академії наук України та нашої країни, що підписали працівники Музею. Сподіваємося на всебічну підтримку!”