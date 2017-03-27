Велосипедистка Тетяна Клімченко стала найкращою спортсменкою Львівщини у лютому

Майстра спорту, члена національної збірної команди України з велосипедного спорту – Тетяну Клімченко з Червонограда визнали найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками спортивного лютого 2017 року.

За неї проголосувала більшість членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області. Урочиста церемонія відзначення проходила в конференц-залі львівського готелю “Citadel Inn”.

Як інформують в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА, Тетяна та її наставники, заслужений тренер України Орест Тичка та В’ячеслав Рудько – перший тренер, тримали спеціальні відзнаки та грошові винагороди. Спортсмени щиро подякували за участь у церемонії і підкреслили, що увага держави до спортивних успіхів однозначно сприятиме в підготовці до нових стартів.

Це почесне звання спортсменка виборола завдяки успішній участі в 4-му етапі Кубка світу з перегонів на велотреку в гонці «скретч» на дистанції 10 км, що відбувся у м. Лос-Анжелесі. У загальному підсумковому заліку за результатами усіх чотирьох етапів Кубка світу з велосипедного спорту 2016/17 років Тетяна Клімченко – на другій позиції світового велоспорту!