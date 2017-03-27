В аеропорту “Львів” представлять унікальний мистецький проект про короля Данила

У середу, 29 березня, у Міжнародному аеропорту “Львів” стартує мистецький проект Мирослава Отковича «Король Данило»

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Міжнародний аеропорт «Львів» на три дні стане «святинею мистецтва». Тут вперше відбудеться презентація мистецького проекту народного художника України, заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Отковича, присвячена постаті короля Данила Галицького.

За словами художника, всі образи, зображені на полотнах, створювались на основі Галицько-Волинського літопису. Глядачам митець Мирослав Откович представить 9 полотен про дивовижну та неординарну особистість короля Данила Галицького. У рамках проекту також будуть презентовані дві реконструкції копії обладунків доби правління Данила Галицького. Крім того, художник познайомить глядацьку публіку з історичною постаттю вітчизняної історіографії першим королем Галичини (Русі- України) Данилом Галицьким.

Відкриття виставки відбудеться 29 березня, о 14:00, у Міжнародному аеропорт «Львів» імені Данила Галицького (термінал А, зал Міжнародних вильотів, 3 поверх).