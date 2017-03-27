У Львові відбудеться виставка «Жінка» Яни Масалович

Метою проекту є продемонструвати авторське бачення молодою художницею образу жінки, інтерпретованого у живописі та склі

У середу, 29 березня, о 14.00, у галереї Львівської національної академії мистецтв відбудеться відкриття виставки художнього скла і живопису Яни Масалович, студентки 6 курсу кафедри художнього скла ЛНАМ.

«Жінка» є ключовим концептом у творчості Яни Масалович. Вона ретранслює її образ у найрізноманітніших варіаціях: спокусницею, мінливою, хвилюючою, ніжною, тендітною наче скло, а іноді такою незворушною… Жінка – це маленький всесвіт, навколо якого все обертається. Це берегиня-мати і водночас це «мистецька форма», яка буває дуже різною. Кожна робота торкається певної проблеми, яка була пережита і переосмислена авторкою. Це її особисті внутрішні рефлексії, своєрідна поетизація жіночої сутності, майстерно передана у живописних та скляних експериментах.

Живописні твори художниці вирізняються непересічною експресією, динамікою композиційних рішень та особливим відчуттям кольору.

Її роботи у художньому склі демонструють високий мистецький рівень, професійне володіння складними технологічними прийомами та формотворчими методами.

Попри молодий вік, Яні Масалович вже вдалося виробити оригінальну авторську манеру та знайти нові засоби вираження, досягнути цілісності та гармонійної взаємодії живописних творів та художнього скла.

Це перша персональна виставка художниці, яка відкриває та утверджує нове ім’я у львівському мистецькому середовищі. Експозиція розкриває мистецький досвід та надзвичайний творчий потенціал студентки, її сформованість та самодостатність як митця, а також свідчить про високий фаховий рівень підготовки, здобутий під час навчання на унікальній кафедрі художнього скла ЛНАМ

Яна Масалович – яскрава представниця молодої генерації львівської мистецької школи. Вона активно експериментує з різними живописними прийомами, технологіями та формотворенням у склі. Роботи вирізняються непересічними мистецькими якостями, естетичною довершеністю та глибокою змістовністю.

Куратор виставки – Орест Принада, приват-доцент кафедри художнього скла ЛНАМ.

Довідка

Іванна (Яна) Масалович народилась 18 січня 1990 року в с. Ключарки Закарпатської області. Випускниця Закарпатського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі.

З 2011 р. – студентка кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв.

Брала участь і багатьох виставках, академії, пленерах та симпозіумах.