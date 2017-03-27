У Львові представники всіх конфесій молитимуться за визволення України

У неділю, 2 квітня, о 15.00, у Львові, біля фігури Божої Матері, неподалік пам’ятника Тарасові Шевченку, буде звершена молитва за визволення України.

Про це повідомляє інтернет-ресурс Духовна велич Львова.

“Участь у молебні візьмуть представники всіх конфесій міста і області. Вже 3 квітня, у понеділок, – суворий піст. Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир!” – наголошує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).

Крім того, як повідомляє архиєпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ КП, Голова Інформаційного управління Київської Патріархії владика Євстратій (Зоря), на своїй ФБ-сторінці, у неділю, 2 квітня 2017 року, на Софійському майдані, а також в обласних центрах, по всій Україні та у діаспорі відбудуться спільні молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру.