У центрі Львова двоє зловмисників побили чоловіка і пограбували його  

Патрульні затримали розбишак по гарячих слідах. Їх підозрюють у вчиненні двох злочинів

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Сьогодні, близько 4 години ранку, на телефон гарячої лінії 102 надійшло повідомлення про грабіж. Двоє невідомих осіб побили заявника на вулиці Стефаника та викрали в нього мобільний телефон моделі Iphone 6S.

Екіпаж патрульної поліції Галицького району 2 батальйону ,ерез годину після вказаної події виявив на вулиці Зерновій двох осіб, які підходили під орієнтування. Коли чоловіки побачили автомобіль поліції, то почали втікати. Один з утікачів викинув щось під автомобіль, згодом виявилося, що це викрадений мобільний телефон.

Патрульні затримали чоловіків, ними виявилися вже судимий за розбій з проникненням 41-річний мешканець Львова та 48-річний чоловік без постійного місця проживання.

На місце затримання прибув потерпілий, який упізнав нападників. Також затримані мали при собі рюкзак з речами, які були викрадені цієї ж ночі з одного із закладів Львова.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Речовий доказ, а саме мобільний телефон – вилучив експерт. Справу передали слідчим Галицького відділу поліції.