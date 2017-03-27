Стало відомо, коли трамвай №8 курсуватиме вже до “Санта-Барбари”

Прогнозують, що до Великодня трамвай № 8 курсуватиме за новим, продовженим маршрутом. Кінцева зупинка сихівського трамвая буде розташована на місці колишнього ринку «Санта-Барбара».

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Ми поставили завдання: до Великодня мають бути зроблені усі роботи, які дадуть можливість мешканцям міста Львова до зупинки «Санта-Барбара» добиратись трамваєм. До середини травня мають бути завершені вже всі роботи з точки зору дорожнього покриття.

Роботи ведуться якісно, людей і техніки достатньо, кожен знає, що повинен робити. Залишилось тільки покласти 70 м бруківки, тоді повністю приступають до робіт по монтажу самих мереж, щоб трамвай міг бути запущений до Великодня. Після цього починають роботи по дорожньому полотну. Тобто, розуміння як все робити є, кошти є, тому проблем немає.

Також, ми проговорили вже наступні кроки. Адже за кошти Європейського інвестиційного банку плануємо з наступного року братися за вулицю Вернадського і уможливлювати окреме сполучення до автовокзалу, а з нього виходити на вул. Княгині Ольги. Це буде дуже великий і масштабний проект.

Також, сьогодні обговорили ще одну гілку, яка від кільця на пр. Червоної Калини має зв’язати вул. Зелену: правий та лівий поворот. Це дуже розвантажить ситуацію з транспортом на Сихівському масиві», – зазначив міський голова Андрій Садовий, під час огляду робіт з будівництва трамвайної колії до Санта-Барбари.

За словами Олега Берези, директора ЛКП «Львівавтодор», щоб запустити трамвай № 8 до Санта-Барбари, ще потрібно прокласти контактну мережу і облаштувати платформи. А спільно з Сихівською райадміністрацією планують для мешканців вул. Вернадського, які будуть іти на кінцеву зупинку, зробити сходи.

«Зараз стратегічною для Сихова є ще ділянка, яку теж треба швидко закінчити, – це з’їзд з вул. Хуторівка. Зараз досліджуємо дорогу, щоб визначити, який комплекс заходів потрібно зробити для повноцінної роботи з’їзду з Сихівського моста», – додав Олег Береза.

Нагадаємо, трамвай № 8 почав курсувати з площі Соборної у мікрорайон Сихів 17 листопада 2016 року. Наразі кінцевою зупинкою трамвая на Сихові є кільце біля кінотеатру ім. Довженка. Загальна вартість будівництва трамвая на Сихів і встановлення нового колектора становить близько 26 млн євро.