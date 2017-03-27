Проблема зі сміттям існує не лише для Львова, а й ще для 4 районів області

«Наразі ми отримали листа, що є ділянка за межами населеного пункту Добряни. В п’ятницю виїхала наша група туди. Що там було на місці – ви бачили. Настрій мешканців протестний. Тобто без спільної погодженої позиції, без пропозиції ділянки, яка може бути готова і буде сприйматись мешканцями, це важко зробити. Я ще раз наголошую: є проблема резервного полігону не лише для міста Львова, а ще для 4 районів області. Пустомитівський район – один з найбільший по об’ємах відходів. А Кам’янка-Бузький район, Жовківський район, Городоцький район? Де ці райони сьогодні возять відходи? Поїдьте по тих районах по просіках, по лісопосадках – там те все сміття туди вивозять. Ми хоч маємо гроші вивезти на полігони в межах України та возили би дальше, якби нам не блокували те вивезення.

Кожен перевізник працює в стані постійного стресу. Кожного дня нема куди вивозити відходи.

В мене велике прохання до всіх державних мужів – схаменіться люди. Не подобається Садовий – критикуйте, арештовуйте, але не робіть заручниками громаду міста Львова. Ми не маємо куди вивозити тих 600 тонн щодня. Ми маєм в державі сотні полігонів. Не можна якісно організувати роботу? Що ви робите? Що ви хочете від Львова? Це питання, яке люди ставлять.

Має бути пропозиція не така, яку ми отримали по Добрянах. Настрій людей дуже-дуже негативний», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.