На Львівщині немає африканської чуми свиней

У Львівській області не зафіксовано жодного випадку захворювання свиней на цю недугу

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Від 2012 року на Львівщині не зафіксували жодного випадку захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Львівська область – єдиний в Україні регіон, якого не торкнулася ця надзвичайно заразна вірусна хвороба свиней усіх вікових груп.

За словами начальника Головного управління Держпроспоживслужби у Львівській області Євгена Баркита, останнім часом спостерігається стрімке поширення африканської чуми свиней на території України. «Випадки захворювання на АЧС є у всіх областях, окрім Львівської», – наголосив посадовець.

Так, від 2012 року на території держави зареєстрували 205 випадків АЧС, у тому числі – 176 у домашніх, 28 – у диких свиней та 1 інфікований об’єкт.

«Для недопущення збудника АЧС на територію області діє «Комплексний план заходів щодо попередження занесення збудника АЧС на територію Львівської області», – говорить Євген Баркита. – Аналогічні документи розроблені в районах і свиногосподарствах».

Комплексний план передбачає інформаційно-роз`яснювальну роботу, дослідження та відбір патматеріалу, вжиття заходів для запобігання торгівлі сировиною та харчовими продуктами тваринного походження у невстановлених місцях і на стихійних ринках тощо.