На Львівщині іномарка “наздогнала” “Жигулі” – один з водіїв у реанімації

Щоб вивільнити водія “Жигулів”, довелося викликати рятувальників
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 березня, о 17.45, на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Ямпіль Пустомитівського району.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді А6», 37-річний мешканець Львова, в’їхав в автомобіль «ВАЗ 2105», який рухався попереду, під керуванням 43-річного жителя одного з сіл району.
Унаслідок автопригоди водія ВАЗа госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом «важка поєднана травма».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.