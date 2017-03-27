Львів’янам покажуть рани українських солдатів та активістів майдану

У Львові відкриють фотовиставку “Рани”, яка розповідає про українських солдатів та активістів Майдану, яких було тяжко поранено під час АТО та Євромайдану

Відкриття виставки відбудеться у четвер, 30 березня, о 16.00, у Львівському музеї історії релігії. Автором фотовиставки є американський фотограф українського походження Йосип Сивенький. Над цим фотодокументальним проектом він працює з 2014 року.

Виставка «Рани» (rany.com.ua) розповідає про українських солдатів та активістів Майдану, яких було тяжко поранено під час АТО та Євромайдану. У когось обгоріло все тіло, багато хто страждає від нестерпного болю, хтось не може ходити, а хтось втратив руку чи ногу. Є такі, що страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) чи стали залежними від знеболювальних препаратів. Всіх їх об’єднує дві речі: біль – сильний фізичний чи емоційний біль, – а також складне завдання адаптуватися до нового життя після поранення.

Проект спрямований на те, щоб проінформувати українців про масштабне завдання реінтеграції поранених солдатів та активістів Євромайдану в нормальне життя і поставити до обговорення такі питання, як: необхідність довгострокової програми медичного обслуговування, пенсійне забезпечення, курси фізичної терапії, лікування ПТСР, перепідготовка та майбутня зайнятість, брак в Україні необхідної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.