Львів візьме участь у флешмобі з безпеки дорожнього руху

Львів’ян запрошують долучитися до «БДР-challenge» – флешмобу з безпеки дорожнього руху. Такі акції проходитимуть в усіх областях країни та мають на меті привернути увагу людей до теми безпеки дорожнього руху.

Всеукраїнську акцію започаткували за ініціативи Національної поліції України, повідомляє прес-служба Головного управління поліції Львівщини.

«БДР-challenge» стартував 20 березня у центрі Миколаєва. Після цього естафету передали Одесі, а звідти флешмоб вирушив до Вінниці.

30 березня «БДР-challenge» відбудеться у Львові. Початок акції – о 14.00. Місце проведення – площа Ринок.

Організатори акції – Головне управління Національної поліції у Львівській області та патрульна поліція міста Львова. Активні учасники флешмобу – брас-бенд «ДикоBrass», народний художний колектив України Школа-студія сучасного танцю «Акверіас», а також студенти 1-го курсу кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. Захід відбудеться за сприяння Львівської міської ради та Консультативної місії ЄС.

Учасники отримають чимало незабутніх вражень та корисні подарунки, а також матимуть змогу сфотографуватися з чарівним «Інспектором Гривою» – неформальним символом Всеукраїнських флешмобів з безпеки дорожнього руху.