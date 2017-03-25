В Україні вшанують пам’ять жертв “Великого терору” 1937-1938 років

Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами “Великого терору” – масових політичних репресій на території України 1937-1938 років”.



Як повідомила прес-служба президента, головною метою відповідного указу №75 / 2017 є гідне вшанування пам’яті жертв “Великого терору”, донесення до українського суспільства і світової громадськості об’єктивної інформації про злочини, вчинені в XX столітті комуністичним тоталітарним режимом на території України, а також сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму.

Згідно з указом, Кабінету міністрів України в місячний термін доручено утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 80-ми роковинами масових політичних репресій 1937-1938 років, розробити і затвердити в тримісячний термін план заходів на 2017-2018 роки і забезпечити його виконання .

Указом також визначено ряд завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо проведення меморіальних заходів, широкої інформаційної кампанії, подальших наукових досліджень і продовження пошукової роботи у зазначеній темі, а також розвиток Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.