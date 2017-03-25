Учасникам АТО Львівщини виділять ще 290 га земель

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області та органи місцевого самоврядування оновили перелік земель, що можуть отримати учасники АТО.

Загалом землевпорядники провели роботу з пошуку та резервування додаткових масивів площею 290,3 га, інформує прес-служба ЛОДА.

Найбільше земель зарезервовано у Сокальському (51 га), Буському (37 га) та Яворівському (35 га) районах Львівської області.

«Майже щодня наші військові, учасники АТО, звертаються до Держгеокадастру за приватизацією земельних ділянок. Для того щоби вони мали можливість отримати земельну ділянку прийнято рішення збільшити площі зарезервованих земель», – розповів Андрій Кавецький, начальник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

Також він додав, що ця робота здійснюється у співпраці з місцевими радами, які виділяють для учасників АТО землю під будівництво та допомагають у пошуку вільних земель, погоджують відповідні масиви.

Зазначимо, що загалом на території Львівської області зарезервовано 5317 гектарів.

Довідково:

Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.