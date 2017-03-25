У Трускавці зловмисник сім разів обікрав ту ж саму квартиру

Працівники Трускавецького відділення поліції скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо 29-річного раніше судимого місцевого мешканця, який протягом грудня минулого року вчинив вісім крадіжок.

Наприкінці минулого року у Трускавецьке відділення поліції звернувся родич власника однієї з квартир міста. Чоловік повідомив, що з помешкання було викрадено комп’ютерну та побутову техніку, електроінструменти та інші речі. Загальна сума завданих збитків становила 39 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Трускавця, який був неодноразово судимий за майнові злочини. У нього поліцейські вилучили частину крадених з квартири речей.

«Ми встановили, що в грудні минулого року заявник дав своєму знайомому ключі від квартири, щоб той там переночував. Скориставшись цим, зловмисник виніс з квартири особисті речі господаря. Протягом дванадцяти днів він сім разів обкрадав це помешкання»,– повідомив заступник начальника Трускавецького відділення поліції підполковник поліції Олег Наливайко.

Окрім цього, підозрюваний у грудні вчинив також крадіжку обладнання для риштування в одному з торгівельних центрів Трускавця на суму понад тисячу гривень.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Працівники Трускавецького відділення поліції скерували на розгляд суду обвинувальний акт, зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.