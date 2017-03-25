У Львові вшанували пам’ять Героя України – В’ячеслава Чорновола

У суботу, 25 березня, керівництво області та міста поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу у сквері біля Львівської обласної ради.

У межах заходу представники влади та громадськості поклали квіти до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу, що у сквері “На валах”. Опісля спільно виконали Державний Гімн України. А священики відслужили чин панахиди.

Долучилися до вшанування видатного українського діяча і учні спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 46 ім. В. Чорновола. Вони поклали лампадки до пам’ятника Герою України.

Окрім того, у неділю, 26 березня, у Львівській обласній філармонії заплановано вечір пам’яті, присвячений В’ячеславу Чорноволу. Початок о 14.00, інформує прес-служба ЛОДА.

Зазначимо, що 25 березня минає 18 років із дня трагічної смерті великого сина України, борця за українську незалежність, політика і публіциста, Героя України В’ячеслава Чорновола.

Нагадаємо, 2017 рік на Львівщині проголосили роком В’ячеслава Чорновола. А 24 грудня 2017 року виповниться 80 років від дня його народження.

Довідка

В’ячеслав Чорновіл (24.12.1937 — 25.03.1999) — український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в’язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років; Герой України, Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна.

Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.

Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один із ініціаторів створення Української гельсінської спілки. Кілька разів ув’язнений за «антирадянську пропаґанду» (1967–1969, 1972–1979, 1980–1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990-1992 рр. — голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р.

Кандидат у Президенти України на виборах 1991 р. З 1992 р. і до смерті — голова Народного Руху України. З жовтня 1991 — Гетьман українського козацтва. З 1995 року член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.