У Львові оперативно затримали двох злодюжок. Фото

Вчора близько 9 години ранку невідома особа вчинила крадіжку парфумів в магазині на проспекті Чорновола – це зафіксували камери спостереження.

Орієнтування на підозрюваного отримали усі екіпажі 3 батальйону. За кілька годин надійшов виклик про крадіжку в ще одному супермаркеті. Цього разу охорона затримала чоловіка і викликала поліцію. Інспектори перевірили невідомого у базі даних і з’ясували, що на 32-річного мешканця Дрогобицького району правоохоронці відкрили вже 10 кримінальних проваджень за крадіжки. Зовнішність чоловіка одразу здалася знайомою інспекторам. Виявилося, що це він здійснив крадіжку парфумів у раніше згаданому магазині. Вони були у нього з собою. Тож спочатку його доставили до Шевченківського відділу поліції за вчинення однієї крадіжки, а згодом до Галицького – за вчинення першої крадіжки, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Ще одного зловмисника розшукали інспектори в букмекерській конторі. Все почалося з того, що патрульних викликала адміністрація магазину, адже у них викрали парфуми. На камерах спостереження патрульні побачили візуально знайомого чоловіка, якого вже не раз затримували за правопорушення. Патрульні поїхали за можливим місцем проживання підозрюваного. Вдома його не було, однак куртка в якій був одягнутий розшукуваний лежала в квартирі. Інспектори опитали рідних і з’ясували де може бути чоловік. 22-річного підозрюваного затримали у букмекерські конторі та викликали слідчих.