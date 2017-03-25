Сьогодні з обіду вул. Личаківську закрили на ремонт

Як повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, сьогодні з обіду на ремонт закрили вул. Личаківську. Основна вулиця для об’їзду – вул. Некрасова.

Рух для транспортних засобів на перехресті вул. Личаківська – вул. Мечникова буде перекрито до 25 червня, у зв’язку з капітальним ремонтом дороги. Роботи виконує ТзОВ «Онур», інформує прес-служба ЛМР.

Громадський транспорт буде об’їжджати по вул. Некрасова у два боки, а приватний транспорт – по вул. Репіна – вул. Сагайдачного – вул. Круп’ярській – теж у два боки.

Щодо електротранспорту, то трамвай № 10 не курсуватиме.

Трамвай №2 курсуватиме за маршрутом: вул. Коновальця – вул. Дорошенка – вул. І. Франка – і до Академії Мистецтв, та у зворотному напрямку.

Трамвай №7 курсуватиме за маршрутом: вул. Шевченка – вул. Підвальна – вул. І.Франка – вул. Сахарова – і до Аквапарку та у зворотному напрямку.

Як повідомив Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор», це тимчасова схема. Заплановано протягом двох-трьох місяців виконати будівельні роботи, щоб відновити рух трамвая №7 по вул. Мечникова і скерувати весь транспорт по вул. Мечникова – вул. Некрасова – вул. Вахнянина.