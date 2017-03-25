Поліція виявила підпільне казино у Львівській області

Відділ комунікації поліції Львівській області повідомляє про те, що поліція Радехівського відділення спільно з СБУ виявила в Радехові підпільний гральний заклад.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 13 “комп’ютерних стимуляторів” і 40 тисяч гривень готівки.

У прес-службі Нацполіції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.