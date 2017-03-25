Патрульний зі Львова пройшов у Будапешті 50-денний курс навчання

Кілька патрульних з України, зокрема командир батальйону зі Львова, разом з своїми колегами з Угорщини, Казахстану та Таджикістану пройшли 50-денний курс навчання у Будапешті. Навчання проходили на базі ILEA – Міжнародної правоохоронної академії.

Головною метою цих тренінгів був обмін досвідом та набуття навичок для спільної боротьби зі злочинністю, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Під час навчань патрульні отримали інформацію про боротьбу з торгівлею людьми, корупцією, незаконним обігом наркотиків, розслідування після вибухів та відмивання грошей. Також патрульні пройшли курс фізичної та тактичної підготовки. Навчання проводили американські інструктори та агенти з організацій по міжнародній боротьбі зі злочинністю. У вихідні дні учасники тренінгів проводили змагання та походи. Всі учасники отримали диплом про закінчення курсів.

ILEA – Міжнародна правоохоронна академія, створена у 1995 році президентом США у Будапешті, для зниження рівня тероризму, злочинності і є однією з 5 міжнародних поліцейських академій в світі. ЇЇ створили для того, щоб поліцейські з різних країн світу мали можливість ділитись досвідом і спільно побороти міжнародну злочинність.