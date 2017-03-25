Напередодні канікул львівським школярам нагадали про безпеку на дорозі

На Львівщині ще близько півтори сотні школярів одержали світлоповертаючі «смайлики» та наклейки із правилами безпеки на дорозі.

Такі корисні дарунки малята отримали у рамках проекту щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, який впроваджується працівниками поліції та компанією «Онур».

Напередодні канікул правоохоронці завітали до Розвадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що у Миколаївському районі.

В актовому залі школи зібралися педагоги та учні молодших класів. Дітки послухали розповідь працівників поліції про те, якими невтішними можуть бути наслідки дорожньо-транспортних пригод.

Правоохоронці зазначили: аби бути у безпеці, необхідно завжди «вмикати» увагу, бути спостережливими та дуже обережними. Гості у погонах застерегли малечу від пустощів та забав біля дороги, адже такі розваги можуть обернутися великою бідою.

Працівники поліції розказали дітям про правила безпеки для пасажирів, нагадали, що сідати на переднє сидіння автомобіля дозволено лише з 12 років.

Чимало цікавого та корисного дізналися й ті, хто полюбляє кататися на велосипеді. Школярі довідалися, як вберегтися від травм під час падіння із «двохколісного» та у яких місцях веломандрівка буде безпечною.

Аби перевірити, як добре діти запам’ятали «дорожню абетку», правоохоронці влаштували для них пізнавальну вікторину. Школярики були дуже активними та правильно відповіли на усі запитання.

Поліцейські побажали малечі гарних і цікавих канікул та роздали корисні подарунки – світлоповертаючі «смайлики», а також наклейки із правилами безпеки для пішоходів, пасажирів та велосипедистів, інформує відділ ЗБДР та СЗ управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області.