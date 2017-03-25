Національна академія сухопутних військ у Львові випустила півтори сотні молодих лейтенантів

У суботу, 25 березня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал дострокового випуску молодих офіцерів.

На урочистості з цієї нагоди завітали голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова ЛОДА Олег Синютка, представники Командування Сухопутних військ, місцевої влади, керівники силових структур в регіоні, командири військових частин й установ Львівського гарнізону, представники громадськості, духовенства, а також рідні та близькі випускників, інформує прес-служба ЛОР.

Цього дня військове звання «лейтенант» отримують півтори сотні вихованців видового військового вишу.

«Від імені Львівської обласної ради щиро вітаю усіх випускників. Ви наша гордість, наша надія. Академія сухопутних військ є одним з найкращих навчальних закладів в Україні зі своєю історією і зі своїм майбутнім. Академія має славних випускників тепер, переконаний, їх кількість збільшиться. Пам’ятайте у ваших руках – наша країна. Перемога обов’язково буде за нами», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Усі випускники продовжать проходити службу у бойових частинах ЗС України. Чимало з них, після становлення на первинних посадах та злагодження у підрозділах, відбудуть для виконання завдань за призначенням у зоні проведення АТО.