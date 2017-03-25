На полігоні у Львові перебуває 250 американських військовослужбовців

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, розташованому у Львівській області, 250 американських військовослужбовців проводять підготовку українських військових.

Про це у п’ятницю, 24 березня, повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає НБН.

Наразі на території полігону знаходиться з візитом військова делегація США, яку очолив командувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Під час візиту іноземні гості ознайомились з процесом підготовки одного з механізованих батальйонів Збройних Сил України за участю інструкторів зі США в рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна», поспілкувались із військовослужбовцями країн-партнерів, оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази та інфраструктури Центру.

«Як зауважив генерал Ходжес, на полігоні перебуває дві з половиною сотні американських військовослужбовців, які надають допомогу в підготовці підрозділів Української армії. І це є гарним прикладом того, що США продовжуватимуть підтримувати Україну», – повідомив полковник Праута.

Також він проінформував, що з 8 по 23 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться міжнародні навчання «Репід Трайдент – 2017», у яких візьмуть участь військовослужбовці з 14 країн світу.

В ході навчань буде відпрацьовано низку питань пов’язаних з сучасними вимогами до ведення бою, а також вперше буде розгорнуто багаторівневу систему управління бойовими підрозділами.