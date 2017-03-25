На Львівщині завтра пориви вітру, зранку на дорогах ожеледиця

За інформацією Львівського гідрометцентру, по місту Львову 26 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

27 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 7 – 12° тепла.

28 березня прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі північно-західний, 5 – 10 м/с, вдень південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 2 ° морозу до 3° тепла , вдень 12 – 17° тепла.