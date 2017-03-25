На Львівщині викрили незаконний цех горілчаного фальсифікату з оборотом півмільйона гривень на добу

Працівники поліції провели 25 обшуків. Вилучили понад сім мільйонів гривень та дві тисячі ящиків «горілки».

Поліція на Львівщині викрила масштабний підпільний цех з виготовлення горілчаного фальсифікату, повідомили у прес-службі Національної поліції України у суботу, 25 березня.

За інформацією, працівники поліції спільно зі спецпідрозділом КОРД провели 25 обшуків. Вилучили понад 7 мільйонів гривень та 2 тисячі ящиків «горілки».

Відомо, що підпільний бізнес організували п’ять мешканців Львівської та Закарпатської областей. Потужний цех фальсифікованої горілки розміщувався на Львівщині, а основні канали збуту – західні регіони.

Зазначається, що поліцейські встановили організаторів підпільного виробництва, де знаходиться цех, склади та канали збуту.

Як йдеться у повідомленні, за добу у міні-заводі виготовлялось до двох тисяч ящиків алкоголю. «Чорний» прибуток становив від 100 тисяч до півмільйона гривень. Вказані суми потрапляли винятково до «бюджету» організаторів. Головний продукт виробництва – українська «горілка», що користується попитом у населення».

Повідомляється, що обшуки вночі проводилися за місцем знаходження підпільного виробництва «горілки», складів, каналів збуту, а також за місцем мешкання організаторів. Понад 100 поліцейських брали участь у цих заходах.

За даними поліції, правоохоронці вилучили дві тисячі ящиків «горілки» (40 тисяч пляшок), 120 тисяч доларів США, 117 тисяч євро та 600 тисяч гривень. Крім того, обладнання, понад п’ять тонн спирту, марки акцизного податку України з ознаками підроблення, а також чорнову бухгалтерію та чорнові записи.

На підставі зібраних матеріалів слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюються джерела поставки сировини для виробництва фальсифікованої продукції.