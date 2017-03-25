Львів’ян запрошують на “День сонця” із “особливими” дітьми

У неділю, 26 березня, у Львові відбудеться благочинний захід “День сонця” із залученням “особливих” діток.

Як інформують у службі у справах дітей Львівської ОДА, акцію приурочили до Міжнародного дня підтримки людини із синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.

За словами організаторів, цей благочинний захід спрямований на те, аби показати, що кожну дитину варто вважати повноцінною особистістю у суспільстві та нагадати, що чужих дітей немає. Також вкотре наголосити на тому, що вроджений синдром – не хвороба, а особливість, а ці діти обдаровані не менш, ніж інші.

У програмі заходу – презентація музичної моно-вистави “Пригоди Ромашки”, за участі учнів “Школи театрального мистецтва “У Світ Разом” та діток з особливими потребами, а також виступи друзів та педагогів Гуманітарного центру розвитку “У Світ Разом” та Благочинного фонду “Різні Люди”.

Відбудеться “День сонця” у Греко-католицькій церкві Святої Євхаристії (Домініканський Собор) за адресою: пл. Музейна, 1.

Початок заходу: о 12:30 год.

Зазначимо, організаторами заходу є Гуманітарний центр розвитку “У Світ Разом” та Благочинний фонд “Різні Люди”.