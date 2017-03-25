Квартирний злодій заховався в диван коли зрозумів, що приїхали патрульні. Фото

Учора увечері, 24 березня екіпажу патрульної поліції надійшло повідомлення від сусідів, що з квартири на вулиці Дунайській чути звуки, проте там ніхто вже не живе.

Патрульні прибули на місце та дізналися від заявника, що нещодавно помер його сусід, а з його квартири лунають незрозумілі звуки. Інспектори зайшли до квартири та помітили чоловіка, який ховався в дивані. Невідомий чоловік повідомив патрульним, що він проник до квартири разом зі своїм другом з метою викрадення міді. Поплічник затриманого встиг втекти. За словами заявника з квартири зник котел та залізні двері. Також, взламані вхідні двері.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. 35-річного затриманого доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи, інформує Патрульна поліція.