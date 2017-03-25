Держкіно профінансує фільм про львівських батярів

Державне агентство України з питань кіно уклало 24 березня контракт з компанією “ГАНЗАФІЛЬМ” про надання проекту “Шляхетні волоцюги” державної фінансової підтримки розміром 18 млн 582 тис. грн, що становить 50% загальної вартості виробництва.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

“Проект повнометражного художнього фільму “Шляхетні волоцюги” став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер – Олександр Березань, продюсер – Геннадій Богук. Сценарій Тараса Боровока та Дмитра Наумова. Фільм розкриє колорит субкультури львівських батярів через їхню мову та пісні. Вірність дружбі й готовність до самопожертви передаються сюжетом картини через низку комічних ситуацій. Глядач спостерігатиме трансформацію свідомості молодих людей від гульвіс до серйозних, зрілих особистостей з благородною метою в житті”, – ідеться в повідомленні.

За словами творців стрічки, “Шляхетні волоцюги” є ремейком польського комедійного мюзиклу “Włóczęgi” (“Бродяги”) 1939 року, який знімався у Львові й став шедевром довоєнного кінематографа.

Зйомки проходитимуть у Львові та Варшаві. Знімальні майданчики фільму охоплять найатмосферніші місця – візитівки міста.